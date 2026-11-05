Телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере после 22 лет работы

Американская космическая обсерватория Swift покинула орбиту и сгорела в атмосфере Земли. Об этом сообщили на сайте NASA.

«Космические силы США подтвердили, что станция Swift вошла в атмосферу Земли в среду в 07:39 утра (15:39 по московскому времени) над Северной Суматрой в Индонезии», — говорится в сообщении.

По прогнозам NASA, основная часть орбитального телескопа должна была сгореть при входе в атмосферу, однако отдельные компоненты могли уцелеть при падении.

Так закончилась миссия аппарата, которая длилась 22 года. В 2004 году NASA вывела Swift на орбиту. Главной задачей телескопа было фиксировать гамма-всплески — выбросы гамма-излучения в результате масштабных космических событий, например вспышки сверхновой.

Потом его применяли как вспомогательное средство также и для других наблюдений. Летом запустили миссию по корректировке орбиты телескопа, чтобы отсрочить падение аппарата.

Ранее в NASA сообщили, что робот Perseverance проехал 45,22 километров по Марсу.