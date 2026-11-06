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    Астрофизик объяснил, как на самом деле магнитные бури влияют на Землю

    Астрофизик Попов: магнитная буря от корональной дыры не скажется на самочувствии

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)
    Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)/Telegram

    Одна из крупнейших корональных дыр, возникшая на Солнце, спровоцирует магнитную бурю на Земле. Но это не гарантирует плохое самочувствие и настроение. Возмущения магнитосферы влияют только на технику и то в ограниченном масштабе, сообщил 360.ru ученый-астрофизик, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, профессор РАН Сергей Попов.

    «Магнитные бури для человека и вообще биосферы в общем незаметны. <… > Для обычных людей это не значит ничего», — сказал он.

    Астрофизик заявил, что возмущения магнитосферы могут сказаться на работе техники и спутников. Однако современные технологии учитывают эти риски.

    В целом корональная дыра действительно может привести к магнитным бурям. Но это, по словам Попова, зависит от мощности выброса и положения Земли.

    Подробнее об одной из крупнейших корональных дыр, образовавшейся на Солнце 5 ноября, ее неофициальном «балетном» названии и влиянии на Землю можно узнать в нашей статье.

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