Nature: кофе содержит антиоксиданты и влияет на метаболизм жиров

Ученые обнаружили, что кофе может положительно влиять на здоровье благодаря содержащейся в нем «кофейной бактерии» — Lawsonibacter asaccharolyticus. Результаты исследования опубликовал журнал Nature .

Эта бактерия повышает уровень полезных веществ: тригонеллина и хинной кислоты.

Кофе содержит антиоксиданты и влияет на метаболизм жиров. Хинная кислота обладает противовоспалительными и онкопротекторными свойствами. Однако употреблять кофе стоит с осторожностью: у некоторых людей бывает непереносимость белков кофе, а кофеин в больших количествах может негативно влиять на организм, написал сайт kp.ru.