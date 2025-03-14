Nature: кофе содержит антиоксиданты и влияет на метаболизм жиров

Ученые обнаружили, что кофе может положительно влиять на здоровье благодаря содержащейся в нем «кофейной бактерии» — Lawsonibacter asaccharolyticus. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.
Эта бактерия повышает уровень полезных веществ: тригонеллина и хинной кислоты.
Кофе содержит антиоксиданты и влияет на метаболизм жиров. Хинная кислота обладает противовоспалительными и онкопротекторными свойствами. Однако употреблять кофе стоит с осторожностью: у некоторых людей бывает непереносимость белков кофе, а кофеин в больших количествах может негативно влиять на организм, написал сайт kp.ru.
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