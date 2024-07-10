Минобрнауки: российские ученые разработали материал из водорослей для накопителей энергии

Российские ученые разработали биоуголь, который позволит снизить нагрузку на экологию при производстве накопителей энергии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Согласно данным ведомства, эксперты создали новый материал из растений и водорослей. Его получили путем бескислородного обжига разных видов морской флоры.

Биоуголь можно будет использовать в качестве анода в литий-ионных аккумуляторах. Эффективность во многом зависит от состава исходного сырья.

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