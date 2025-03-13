Роскосмос планирует использовать российский сегмент МКС до 2028 года, в то время как международные партнеры продлили срок ее службы до 2030 года. Однако глава SpaceX Илон Маск предложил затопить МКС в течение ближайших двух лет, так как она «выполнила свою задачу» и от нее «мало пользы». В беседе с сайтом KP.RU идею оценил космонавт и герой России Александр Лазуткин.

По его словам, возраст станции — не повод ставить на ней крест. Космонавты занимаются в основном не ремонтными работами, а монтажом научного оборудования. Трещины в корпусе модулей заделывают эпоксидной смолой, и герметичность не нарушается.

«О необходимости ремонтировать что-то на внешней поверхности станции я пока не слышал», — отметил летчик.

Лазуткин также отметил, что МКС уже действительно выполнила поставленную задачу. Она дала возможность странам-новичкам получить новые знания и опыт работы на орбите. Теперь космические агентства ряда стран планируют создавать собственные орбитальные станции.