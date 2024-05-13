Исследование британских ученых: самыми долгоживущими кошками оказались представители бурманской и бирманской пород | 360°

Наука 13 мая 2024, 13:47 Исследование британских ученых: самыми долгоживущими кошками оказались представители бурманской и бирманской пород

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Самыми долгоживущими кошками оказались представители бурманской и бирманской пород. В среднем они проживают 14,4 года, рассказало издание Journal of Feline Medicine and Surgery, ссылаясь на исследование британских ученых.

Как уточнил «Мир 24», во время работы было проанализировано 7 936 животных. Низкую продолжительность жизни показали сфинксы — всего 6,8 года. Метисы и сиамские кошки в среднем живут 11,5 года, а бенгальские кошки — 8,5 года.

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Наименьшую продолжительность жизни выявили у кошек чистых пород. У них вероятность смерти в возрасте до трех лет была в 1,83 раза выше, чем у метисов.