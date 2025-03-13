Доцент Панов: сахарозаменители могут вызвать проблемы с кишечником и желудком

Ученые предупредили о возможной опасности, связанной с чрезмерным употреблением сахарозаменителей. Дело в том, что они могут вызвать проблемы с кишечником и желудком. Об этом Lenta.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Избыточное потребление может привести к нарушению микрофлоры кишечника и возникновению желудочно-кишечных расстройств», — процитировала специалиста «Свободная пресса».

Также эксперт отметил, что есть группы людей, которым следует быть особенно осторожными с этими подсластителями. В первую очередь это касается беременных женщин, так как влияние их на плод еще не изучено. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ также стоит ограничивать употребление сахарозаменителей.