Биолог Лупачев исключил вероятность дальнейшего углубления Батагайской котловины

Сейчас ее размер достиг почти 1,5 километра в длину и 800 метров в ширину. Ученый отметил, что стенки котловины каждый год отступают на три-пять метров, а ее глубина составляет от 80 до 100 метров.

По словам Лупачева, возможности для дальнейшего углубления котловины исчерпаны. Она может расширяться только по краям и вверх по склону, но даже это ограничено, поскольку скальные породы в этом районе практически выходят на поверхность.

Батагайская котловина представляет собой древнейшее обнажение вечной мерзлоты на территории России. Объект бесценен для науки, так как обрушение пород обнажает древние слои мерзлоты, законсервированные минимум 250 тысяч лет назад.