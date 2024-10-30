Американский профессор Хук нашел ошибку в переводе первого закона Ньютона

Первый закон движения Исаака Ньютона три сотни лет назад перевели с латыни на английский язык с ошибкой. Неточность обнаружил профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук, пишет РИА «Новости».
По утверждению ученого, содержащийся в оригинальной формулировке закона союз «nisi quatenus» был ошибочно переведен как «unless» (если). В действительности Ньютон подразумевал более обширный принцип, который регулирует движение всех тел, приводит слова профессора «Взгляд».
Исследование Хука опубликовали в журнале Philosophy of Science еще в 2022 году, однако работа только сейчас привлекла внимание мирового научного сообщества. В ближайшее время будут внесены правки в одно из пособий для учеников средней школы.
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