Академик Ионин рассказал, что российско-китайский проект по освоению Луны обойдется в десятки миллиардов долларов | 360°

Наука 16 мая 2024, 17:25 Академик Ионин рассказал, что российско-китайский проект по освоению Луны обойдется в десятки миллиардов долларов

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Освоение космоса — это единственный путь развития человечества. Таким мнением поделился с ИА НСН член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

По его словам, сейчас возлагаются большие надежды на совместный проект России и Китая по освоению Луны. Однако он рассчитал не на одно десятилетие и будет крайне затратным.

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«Учитывая масштабы этого проекта, речь по срокам идет о десятилетиях, затраты будут колоссальными — десятки миллиардов долларов», — подчеркнул Андрей Ионин.

Он добавил также, что пока реализация проекта почти не ведется. Она остается на уровне слов и договоренностей.

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