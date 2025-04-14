Зимний сезон детских футбольных игр завершился в Мытищах

Соревнования среди детских дворовых команд по футболу провел Центр физической культуры и спорта «Мытищи».

Зимний сезон 2025 года стартовал 17 февраля и завершился 11 апреля. Традиционным финалом стал футбольный турнир «Подснежник», несколько лет подряд он собирал и продолжает объединять юных любителей дворового футбола со всего округа. Участие в соревновании приняли разные коллективы. Отдельно представили выпускников этого года — спортсменов 2010 года рождения. На поле вышли сборные лиги, команды младших футболистов, коллектив тренеров, родителей и друзей мытищинских дворовых команд.

Боролись в турнире не за результат, а скорее за красивую и достойную игру, по итогу которой можно было бы сказать — победила дружба.