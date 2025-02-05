Зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов провели в Люберцах

Зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов прошел во дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В нем приняли участие свыше 50 человек.

Как рассказал руководитель центра тестирования ГТО Евгений Петров, в фестивале приняли участие представители компании «Тензо-М», дирекции спортивных сооружений округа, дворца спорта «Триумф» и федерации киокусинкай карате.

В программу включили бег на разные дистанции, стрельбу из электронного оружия, наклон вперед, подъем туловища из положения лежа, подтягивания и рывок гири.

Победителем фестиваля стала команда компании «Тензо-М». Она представит округ на региональном этапе, который состоится в Подольске 16 февраля.

Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».