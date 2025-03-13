Жителям Воскресенска напомнили об угрозе дистанционного мошенничества

Сотрудники полиции управления МВД России по городскому округу Воскресенск провели профилактические беседы с жителями округа. Они напомнили об угрозе дистанционного мошенничества.

Участковый уполномоченный полиции рассказал жителям о распространенных схемах обмана и разъяснил, что мошенники выдают себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, сообщают о несанкционированном списании денег и предлагают перевести их на «безопасный счет».

Сотрудники полиции напомнили жителям, что никому нельзя сообщаться персональные данные, коды из СМС, трехзначные коды на обороте карты, пароли и логины от личных кабинетов и кодовые слова.

В завершении всем вручили памятки с рекомендациями и распространенными уловками мошенников.

Мингосуправления Московской области рекомендует отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».