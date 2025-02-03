Жителям Подмосковья рассказали о признаках поддельных квитанций за ЖКУ

Жители Подмосковья все чаще начали получать поддельные квитанции на оплату ЖКУ. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило, как отличить настоящий документ от фейкового.
Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, которые оплачивают услуги ЖКХ по QR-коду. Граждане переводят оплату по всплывающей ссылке и передают деньги и личные данные аферистам.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо внимательно изучить бланк и сверить реквизиты. Внимание стоит обратить на название организации, поскольку злоумышленники зачастую видоизменяют его.
В ведомстве посоветовали проверять все суммы и вести собственный учет. Если возникают несостыковки, лучше обратиться к представителям управляющей компании или информационно-расчетного центра.
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