Жителям Подмосковья рассказали о признаках поддельных квитанций за ЖКУ

Жители Подмосковья все чаще начали получать поддельные квитанции на оплату ЖКУ. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило, как отличить настоящий документ от фейкового.

Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, которые оплачивают услуги ЖКХ по QR-коду. Граждане переводят оплату по всплывающей ссылке и передают деньги и личные данные аферистам.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо внимательно изучить бланк и сверить реквизиты. Внимание стоит обратить на название организации, поскольку злоумышленники зачастую видоизменяют его.

В ведомстве посоветовали проверять все суммы и вести собственный учет. Если возникают несостыковки, лучше обратиться к представителям управляющей компании или информационно-расчетного центра.