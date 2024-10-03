Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за оскорбления в интернете

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям региона об ответственности за оскорбления в интернете. Несдержанность в сети может грозить штрафом, принудительными работами или лишением свободы.

Как пояснили в ведомстве, в случаях, если высказывания в интернете вызвали ненависть, вражду, унизили человеческое достоинство по расовым, национальным, религиозным или социальным признакам, может наступить уголовная ответственность.

Это штраф от 300 до 500 тысяч рублей или сумма заработка за два-три года, а также принудительные работы до четырех лет с ограничением права занимать определенные должности до трех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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