Жителям Подмосковья напомнили об оплате ЖКУ при помощи личного кабинета расчетного центра

Жители Подмосковья могут дистанционно пользоваться услугами ЖКХ в личном кабинете и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. С его помощью можно без комиссии оплачивать ЖКУ, передавать показания счетчиков и получить консультацию.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в личном кабинете также можно получить информацию о начислениях с помощью «Умной платежки» и получать бонусы.

Из-за большой популярности сервиса, нагрузка на систему выросла, поэтому сейчас личный кабинет и мобильное приложение работают с 06:00 до 23:00 и не доступны ночью.

Получить консультацию по регистрации и работе в личном кабинете жители могут по телефону 8 499 444 01 00.

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