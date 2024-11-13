Жителям Подмосковья напомнили о заказе справок из военкомата онлайн
Жители Подмосковья получили справки из военкомата онлайн свыше двух тысяч раз с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».
Жители могут получить справки комплексно, заполнив одну форму и указав нужные виды документов. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.
Справки из военкомата нужны для оформления пенсий, пособий и льгот. Запросить их могут как военнослужащие, так и их родственники.
Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.
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