Жителям Подмосковья напомнили о заказе справок из военкомата онлайн

Фото: Медиасток.рф

Жители Подмосковья получили справки из военкомата онлайн свыше двух тысяч раз с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».

Жители могут получить справки комплексно, заполнив одну форму и указав нужные виды документов. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Справки из военкомата нужны для оформления пенсий, пособий и льгот. Запросить их могут как военнослужащие, так и их родственники.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.

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