Жителям Подмосковья напомнили главные факторы успешной карьеры в IT

Все больше людей выбирает карьеру в сфере IT. Стать программистом может каждый, независимо от возраста. Главное — желание и мотивация, рассказал в интервью 360.ru первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Чтобы построить карьеру в IT, неважен возраст, объяснил Кирилл Сорокин. Главное — это мотивация и готовность развиваться, ведь это одна из самых динамичных сфер, где учиться нужно постоянно.

«Пройти курсы не всегда достаточно. Теоретические знания важны, они формируют определенный фундамент, но не обеспечивают успех. Здесь очень важно желание нарабатывать опыт, получать дополнительные знания в применении на практике», — сказал он.

Необходимость постоянно адаптироваться к новым условиям и технологиям представляет главный вызов для специалистов. Важно уметь принимать новые подходы и методы, а также работать в команде.

«IT — это командная история. Помимо получения навыков, очень важна синергия: как человек работает в команде, как быстро он адаптируется к новым задачам, насколько может себя применить в этом», — объяснил Сорокин.

Он добавил, что стать успешным программистом может любой желающий, независимо от возраста.