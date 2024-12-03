Жителям дома на Курской улице в Подольске сделали перерасчет за ЖКУ

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Обращение по вопросу перерасчета платы за ЖКУ поступило в отдел № 4 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области из Подольска. Запрос направили жители дома № 4а на Курской улице.

Причиной обращения стали неисправности в работе системы дымоудаления и противопожарной автоматики. Специалисты выехали на место и зафиксировали нарушения. После обследования и проверки корректности начислений управляющей компании «УК Подольск» объявили предостережение.

В результате жителям сделали перерасчет по услуге «Содержание жилого помещения». Все собственники квартир в доме получили в общей сложности более 270 тысяч рублей.