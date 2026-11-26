Жители Подмосковья смогут оформить апостиль на свидетельства ЗАГС онлайн
Жители Московской области теперь могут заказать апостиль на свидетельства региональных органов ЗАГС, не посещая ведомство. Об этом сообщило Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Услуга доступна на подмосковном портале госуслуг в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Апостиль ставится на документы, выданные органами ЗАГС Подмосковья, а также на свидетельства, оформленные пунктами регистрации актов гражданского состояния воинских частей за границей, по 1978 год включительно.
Для оформления нужно заполнить электронную форму и выбрать МФЦ Московской области, куда будет удобно принести оригинал документа. Госпошлина составляет 2 500 рублей за каждый документ.
По данным ведомства, онлайн-услугой уже воспользовались более 12 тысяч раз.