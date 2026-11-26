Жители Московской области теперь могут заказать апостиль на свидетельства региональных органов ЗАГС, не посещая ведомство. Об этом сообщило Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга доступна на подмосковном портале госуслуг в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Апостиль ставится на документы, выданные органами ЗАГС Подмосковья, а также на свидетельства, оформленные пунктами регистрации актов гражданского состояния воинских частей за границей, по 1978 год включительно.

Для оформления нужно заполнить электронную форму и выбрать МФЦ Московской области, куда будет удобно принести оригинал документа. Госпошлина составляет 2 500 рублей за каждый документ.

По данным ведомства, онлайн-услугой уже воспользовались более 12 тысяч раз.