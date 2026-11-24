Более 300 экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны провели подмосковные поисковики в 2026 году. Итоги сезона «Вахта Памяти» подвели в Центре военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа, сообщило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В годы Великой Отечественной войны на территории нынешнего центра базировался 199-й стрелковый полк войск НКВД СССР, обеспечивавший охрану железнодорожной инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Государственных наград удостоились 1563 военнослужащих полка, еще 216 человек были награждены медалью «За оборону Москвы». В ходе церемонии в честь бойцов открыли памятный знак.

«На территории региона обнаружили и захоронили с отданием всех воинских почестей останки 54 солдат, погибших при обороне Москвы. Имена пятерых из них удалось установить. За этой цифрой — возвращенные имена и судьбы, которые ждали своих родных десятилетиями. Благодарю каждого поисковика за верность этому делу и за то, что память о защитниках Отечества живет и передается молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.