Поисковики Подмосковья провели 300 экспедиций на местах сражений ВОВ в 2026 году
Более 300 экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны провели подмосковные поисковики в 2026 году. Итоги сезона «Вахта Памяти» подвели в Центре военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа, сообщило Министерство информации и молодежной политики Московской области.
В годы Великой Отечественной войны на территории нынешнего центра базировался 199-й стрелковый полк войск НКВД СССР, обеспечивавший охрану железнодорожной инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Государственных наград удостоились 1563 военнослужащих полка, еще 216 человек были награждены медалью «За оборону Москвы». В ходе церемонии в честь бойцов открыли памятный знак.
«На территории региона обнаружили и захоронили с отданием всех воинских почестей останки 54 солдат, погибших при обороне Москвы. Имена пятерых из них удалось установить. За этой цифрой — возвращенные имена и судьбы, которые ждали своих родных десятилетиями. Благодарю каждого поисковика за верность этому делу и за то, что память о защитниках Отечества живет и передается молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Также состоялось награждение командира подольского поискового отряда «Гиацинт» Дениса Алимова. За вклад в установление судеб пропавших без вести красноармейцев ему вручили знак отличия «За верность поиску» III степени.
«Пока последний пропавший без вести солдат не обретет имя — война не окончена. Спасибо, что ставите в ней точку. Ваша лопата в подмосковной земле сегодня — это штык, защищающий нашу историческую память», — подчеркнул заместитель директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
Одним из ключевых событий церемонии стала передача родственникам фронтовиков архивных материалов, собранных в рамках федерального проекта «Судьба солдата».
Поисковики восстановили боевой путь красноармейца Григория Вашестова, погибшего 27 ноября 1942 года во время наступления в Тверской области. Специалистам удалось установить место его первоначального захоронения и два мемориала, на которых увековечено имя бойца.
Документы о службе гвардии лейтенанта Михаила Гайдукова передали его внуку. Фронтовик участвовал в освобождении Праги и взятии Берлина, был удостоен боевых наград и демобилизовался в сентябре 1945 года.
Для участников мероприятия организовали выставки военной техники, исторической униформы, поисковых находок и экспозиции, знакомящие с фронтовым бытом.
Сегодня поисковое движение Московской области насчитывает 113 отрядов и 12 крупных объединений.