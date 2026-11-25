Акцию «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» организовали в Воскресенске 24 ноября. Главной целью мероприятия, которое ежегодно проводится во всех регионах России, является знакомство старшего поколения с процедурой проведения государственной итоговой аттестации.

Мамы и папы сели за пары, чтобы прочувствовать экзамен изнутри и испытать на себе все трудности тестирования и эмоции, с которыми сталкиваются их дети. В школе организовали все, как на настоящем экзамене: в аудиторию можно было взять только паспорт и ручку, телефоны проносить запретили.

«Какими бы знаниями ни обладал ребенок, психологически ему все равно тяжело. Он должен чувствовать, что родители его поддерживают и от него требуется только одно — знания и умения, которые он получил у своих педагогов. Желаю нашим выпускникам уверенности в своих силах, а родителям — мудрости и терпения», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Если у родителей остались вопросы, как пройти экзамены без лишних волнений и стрессов, они могут обратиться в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который расположен в Воскресенске на улице Кагана, 21.

Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» проводится в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева и регионального Министерства образования. В регионе ее участниками стало более 29 тысяч человек.