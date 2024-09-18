Жители Подмосковья представят свои цифровые проекты на Всероссийском конкурсе

Представители Подмосковья продемонстрируют свои проекты на IV Всероссийском конкурсе по цифровой трансформации в сфере физкультуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заявки можно подать в таких номинациях, как: лучший тренер, администратор АИС «Мой спорт», организация с лучшими образовательными программами спортподготовки, муниципальный орган по физкультуре, лучший спортивный сайт, а также ведение соцсетей и дневника самоконтроля. Работы принимают до 30 сентября по ссылке.

Отмечается, что участие бесплатное, ограничений по количеству номинаций нет. В прошлом году два проекта из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса. В числе лучших оказались СШОР имени Ляпкина и управление по физкультуре и спорту Балашихи.

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