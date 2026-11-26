Жители Подмосковья подали более 5,6 тысячи заявлений на оформление удостоверений о захоронении онлайн через региональный портал. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Организация захоронений». Удостоверение подтверждает право на использование родственного участка, а также требуется при оформлении подзахоронения в существующую могилу и при получении разрешения на установку памятника или ограды.

Для оформления нужно авторизоваться на регпортале, заполнить электронную форму заявления и прикрепить цифровые копии документов: подтверждающих родственные связи с умершим, свидетельства о смерти и акта осмотра места захоронения. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает прикрепленные к заявке файлы и выявляет некорректно загруженные — это поможет исправить ошибку еще до отправки заявления в ведомство.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня. Готовое электронное удостоверение направляется в личный кабинет заявителя на регпортале.