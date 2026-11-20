пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Центральная библиотека Чехова после масштабного обновления получила статус первой модельной в округе. Теперь это современное пространство для обучения, творчества и даже регистрации брака.

Обновление прошло благодаря национальному проекту «Культура» и государственной программе Московской области «Культура и туризм Подмосковья». Дизайн пространства отсылает к имени Антона Чехова и истории местного полиграфического комбината — обновили около 350 квадратных метров.

Для посетителей создали комфортные зоны с пуфиками, установили интерактивные доски и электронные терминалы. Здесь работают клубы и кружки, проводят мастер-классы, лекции и литературные вечера.

Главная особенность — возможность выездной регистрации брака. По словам местных жителей, учреждение стало популярным местом досуга для всей семьи. Библиотека уже принимает заявки на проведение торжеств, совмещая атмосферу уюта и вдохновения с важными событиями.