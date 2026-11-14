Четверть финал Серпуховской лиги КВН прошел 12 ноября

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

12 ноября на сцене встретились команды, готовые побороться за выход в следующий этап, — зрителей ждали яркие шутки, импровизация и живая энергия молодых участников. Атмосфера в зале была праздничной, а каждая команда старалась показать все, на что способна.

На сцене сошлись команды из Москвы, Серпухова, Ступино и Тулы: «Ярче солнца», «Клецки», «Без денег», «Имени Вани Дмитриенко», «Жиза», «Стратеги» и Ravens cry. Конкурс «Приветствие» задал тон, а «Музыкальный биатлон» довел градус эмоций до максимума: живых реакций было столько, что сцена и зал воспринимались как единое целое.

По сумме баллов 1/8 и ¼ места распределились следующим образом: первое место — Ravens cry и «Ярче солнца»; второе место — «Стратеги»; третье место — «Имени Вани Дмитриенко».

В полуфинал прошли шесть команд. Команда «Клецки» выступит перед зрителями как приглашенные гости.

Следующая игра состоится 28 ноября в ДК «Большевик».