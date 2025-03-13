Жители Подмосковья оформили свыше 600 тысяч услуг через цифровые МФЦ с января

Жители Подмосковья оформили свыше 600 тысяч услуг через цифровые МФЦ с начала года. Для этого в офисах работают специальные компьютеры.

На региональном портале жителям доступно свыше 290 тысяч услуг. Еще свыше 270 тысяч — на федеральном, напомнили в Мингосуправления Подмосковья. Оформить их можно на гостевых компьютерах в МФЦ.

«Жители могут оформить необходимую электронную услугу на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а консультанты МФЦ всегда расскажут, как сделать это быстро и безопасно», — рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Жителям помогают в оформлении услуг квалифицированные специалисты. Они учат заявителей работать с порталом, сканировать документы, отслеживать статус заявок и многому другому.

На гостевых компьютерах обеспечен безопасный доступ к региональному и федеральному порталам, а также к информационной системе «ЖКХ», Росреестра и другим.

Найти ближайший МФЦ можно по ссылке.