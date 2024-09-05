Жители Лосино-Петровского возложили цветы в память о трагедии в Беслане

Партийцы «Единой России» организовали акцию с возложением цветов и зажжением свечей. Жители Лосино-Петровского почтили память о жертв теракта в Беслане в 2004 году минутой молчания.

Акцию провели у памятника «Детям военных лет от благодарных потомков» в Свердловском поселке. Представители администрации, депутаты, актив Совета ветеранов, родители и дети почтили память минутой молчания и возложили цветы. Благочинный Лосино-Петровского Церковного округа священник Павел Галушко провел панихиду по погибшим жертвам.

«Сегодня, в памятную годовщину трагического события в Беслане, в День солидарности в борьбе с терроризмом, все неравнодушные жители приняли участие в памятном митинге и отдали дань уважения тем, кто погиб в том бесчеловечном акте агрессии», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Акция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память».

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