Жителей Подмосковья пригласили пройти диагностику в центре интегративной медицины

На территории МОНИКИ действует Областной научно-практический центр интегративной медицины. Жители Подмосковья могут пройти в учреждении бесплатную диагностику и лечение.

Специалисты центра владеют технологиями традиционной китайской медицины и другими методами улучшения состояния пациентов.

«У нас самое лучшее оборудование. Как для детей, так и для взрослых. С его помощью мы можем лечить различные патологии», — пояснила главный врач учреждения Наталья Карташова.

Она начала свою медицинскую карьеру как врач-невролог и часто сталкивалась с жалобами людей на острую хроническую боль.

«Мне хотелось максимально облегчить это состояние пациенту. Я нашла иглы как путь решения этой задачи», — уточнила медик.

Чтобы попасть в Областной научно-практический центр интегративной медицины жителям Подмосковья необходимо получить направление на консультацию рефлексотерапевта или невролога у своего лечащего врача.