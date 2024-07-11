Жилые дома на 1215 квартир построили в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове

Многоэтажные жилые дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Новоград Монино». Разрешение застройщику ГК «Аверус» выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Семиэтажные монолитно-кирпичные дома включают 1215 квартир разной планировки. Вместе с жильем в ЖК построена вся необходимая социальная инфраструктура — школа, два детских сада, два закрытых паркинга, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс.

В будущем в ЖК появятся озелененные прогулочные аллеи, а во внутренних дворах — современные детские площадки.

ЖК «Новоград Монино» находится в городском округе Это микрорайон среднеэтажной застройки. В рамках первой очереди строительства возведут 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. Потом построят еще 25 домов на 3949 квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Почти миллион человек до сих пор живет в бараках, старых хрущевках, что недопустимо. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет.

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