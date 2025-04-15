Женщину с ребенком спасли из загоревшейся квартиры в Серебряных Прудах

В понедельник, 14 апреля, в западном микрорайоне поселка Серебряные Пруды загорелось двухэтажное жилое здание. Сотрудники 207-й части «Мособлпожспаса» вывели из огня женщину с ребенком.

В экстренные службы позвонили очевидцы, которые сообщили о возгорании. Спасатели, приехавшие на место происшествия, установили, что пламя охватило лоджию на втором этаже дома и могло перекинуться на соседние квартиры.

«Кроме того, специалисты заметили женщину с восьмилетним мальчиком, которые стояли у окна соседней комнаты и отчаянно просили о помощи. Огнеборцы незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы, провели разведку и вывели 29-летнюю женщину из задымленного помещения с помощью средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», — рассказал начальник караула Виктор Сердцев.

Затем спасатели достали через окно мальчика и спустили его по лестнице в безопасное место. После этого они эвакуировали еще пять жильцов других квартир.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был быстро потушен. К счастью, никто не пострадал и не нуждался в медицинской помощи», — уточнил спасатель.

В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.