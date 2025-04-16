Земельные инспекторы проверили свыше 40 тысяч участков в Подмосковье с января

В Московской области подвели итоги работы муниципального земельного контроля за первый квартал 2025 года. Инспекторы с января обследовали более 40 тысяч земельных участков различного назначения.

Проверки охватили садовые некоммерческие товарищества, участки для индивидуального жилищного строительства, сельскохозяйственные земли и самовольно занятые территории. Больше всего территорий — пять тысяч — проверили в Клину, свыше трех тысяч — в Ступине, а более двух с половиной тысяч — в Солнечногорске.

«В 2025 году в планах земельного контроля осмотреть 280 тысяч земельных участков, часть из которых уже внесены в мобильные приложения земельных инспекторов», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Особое внимание в регионе уделяют предупреждению нарушений. Инспекторы не только фиксируют проблемы, но также выносят предостережения, дают рекомендации и проводят консультации.

Жители могут самостоятельно проверить статус участка, подав заявку на региональном сайте госуслуг или установив приложение «Проверки Подмосковья».