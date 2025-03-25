Завод стекловаты в Серпухове расширит склад при помощи технологий ИИ

Завод «Техно» в Серпухове производит минеральную вату на основе стекловолокна. Предприятие запустило проект модернизации, в ходе которого будет расширен склад. Для этого будут использовать искусственный интеллект, которые поможет создать виртуальную модель логистического комплекса, чтобы протестировать разные варианты изменений.

Создание виртуальной модели потребует на 80% меньше ресурсов, чем реализация физических изменений комплекса, объяснили в региональном Мининвесте. Она позволит специалистам протестировать несколько вариантов возможных изменений и выбрать лучший из них. Ожидается, что производительность труда на складе увеличится на 60%, а издержки сократятся. Модель планируют разработать к июню.

«После вхождения в структуру „Технониколь“ наше предприятие наращивает объем производства и организует выпуск новых материалов. Это требует увеличения складских площадей, а также модернизации и оптимизации работы уже существующих», — отметил директор завода Алексей Артманов.

Он добавил, что территорию склада планирую расширить почти на пять гектаров.

Оцифровка существующих объектов уже началась. После создания имитационной модели специалисты будут проводить эксперименты и прогнозировать развитие сценариев при разном размере ячеек, мест установки эстакад, расположении зон погрузки.

«Таким образом мы оценим перспективы наших планов еще до их реализации, а это значительно снизит затраты на проект», — прокомментировал Артамонов.

Серпуховский завод вошел в состав "Технониколь" в 2023 году, а в 2024-м там началась масштабная реконструкция. В прошлом году мощность предприятия выросла на 11%.