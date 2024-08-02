Завод по производству уникальных тканей расширил производство в Серпухове

В предприятии «Химволокно» в Серпухове начал работу новый специальный цех. Там будут производиться уникальные нити и материалы для оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель главы Серпухова Алексей Воробьев посетил новое производство и ознакомился с передовыми технологиями. Экскурсию по отделению синтетического волокна провели генеральный директор завода «Химволокно» Борис Бескин и его заместитель Лариса Мартакова.

Сейчас на предприятии трудятся порядка 160 человек, а производство функционирует круглосуточно. В новом цехе изготавливают фторлоновые и хлориновые нити и ткани, что позволило увеличить объемы производства в 1,5 раза за последние два года.

Развитие нового направления не только способствует укреплению оборонно-промышленного комплекса, но и положительно сказывается на экономике муниципалитета. Появляются новые рабочие места, что улучшает социально-экономическую ситуацию в регионе.

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