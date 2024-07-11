Занятия «Школы первой помощи детям» провели в Балашихинском роддоме

Более 50 беременных пациенток отделения патологии Балашихинского родильного дома Саввино прошли курс оказания первой помощи детям до трех лет. Проект реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Занятия для будущих мам провели специалисты некоммерческой организации «Мари мама» и всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Мишонова рассказала, что проект «Школа первой помощи детям» вынашивался давно. По ее словам, ожидание ребенка связано со множеством страхов, связанных и с родами, и с дальнейшим уходом за малышом.

«Нам важно рассказать будущим мамам о возможных рисках и научить оказать первую помощь детям правильно и без паники», — пояснила Мишонова.

Участницы отработали на манекене множество ситуаций и научились главным приемам оказания помощи ребенку.

По мнению Мишоновой, можно посмотреть обучающее видео, но в экстренной ситуации запаниковать. Поэтому занятия задумывались именно как практические, чтобы в критической ситуации включилась мышечная память.

Участницы тренинга получили «Коробку детской безопасности» с блокираторами на окна, фиксаторами для дверей, накладками на мебель, заглушками на розетки и прочими важными в быту устройствами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».