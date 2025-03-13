Занятия по начальной военной подготовке прошли в Павловском Посаде

Участники продемонстрировали отличные результаты и высокий уровень вовлеченности в тренировочный процесс. После окончания занятий состоялось рабочее совещание с активом. На нем обсуждали основные вопросы организации курсов, а также возможности взаимодействия с другими заинтересованными коллективами.

Курсанты поделились своим опытом и предложили идеи по улучшению учебного процесса. Кроме того, лучшим участникам за проявленную активность и взаимопомощь были вручены благодарственные письма, что стало дополнительным стимулом для всех учащихся.

Напомним, что записаться на курсы начальной военной подготовке могут все желающие жители городского округа. Предпочтение

в первую очередь отдается тем, кто потенциально может быть мобилизован в ряды Вооруженных Сил РФ.