Занятия по начальной военной подготовке прошли в Павловском Посаде
Курсы начальной военной подготовки проводятся в муниципалитете в рамках всероссийского добровольческого движения «Рокот». Очередные занятия состоялись 12 марта.
Участники продемонстрировали отличные результаты и высокий уровень вовлеченности в тренировочный процесс. После окончания занятий состоялось рабочее совещание с активом. На нем обсуждали основные вопросы организации курсов, а также возможности взаимодействия с другими заинтересованными коллективами.
Курсанты поделились своим опытом и предложили идеи по улучшению учебного процесса. Кроме того, лучшим участникам за проявленную активность и взаимопомощь были вручены благодарственные письма, что стало дополнительным стимулом для всех учащихся.
Напомним, что записаться на курсы начальной военной подготовке могут все желающие жители городского округа. Предпочтение
в первую очередь отдается тем, кто потенциально может быть мобилизован в ряды Вооруженных Сил РФ.