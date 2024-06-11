Зампрокурора Московской области ответил на вопросы жителей в Пушкино

Фото: Администрация г.о. Пушкинский

Восемь человек пришли на прием заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского в Пушкино. Также консультацию оказали глава округа Максим Красноцветов и исполняющий обязанности Пушкинского городского прокурора Нурлан Сарипов.

Расчистка реки Учи, благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Дзержинец, а также обновление кровли жилого дома — с такими вопросами пришли на прием жители округа.

«Жители обратились с вопросами в сфере ЖКХ, экологии, благоустройства. Вопросы разноплановые, все требуют тщательной проработки», — прокомментировал глава округа Максим Красноцветов.

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