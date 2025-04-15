Замглавы Одинцова Станислав Григорьев проведет обход на Можайском шоссе

Заместитель главы Одинцовского городского округа, Станислав Григорьев регулярно осуществляет обходы территории города Одинцово с целью проверки состояния объектов и благоустройства. Следующая проверка, в рамках этой инициативы, запланирована на среду, 16 апреля.

Жители района могут собраться в 11:00. Местом проведения станет Можайское шоссе, а именно — дома под номерами 104, 110 и 112А.

Стоит отметить, что в данном обходе примет участие и начальник Управления благоустройства администрации Одинцовского городского округа, Вячеслав Асриян, который поможет оценить текущее состояние и выявить возможные проблемы в благоустройстве территории.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих присоединиться к этой проверке. Это отличная возможность для жителей высказать свои мнения, поделиться проблемами и получить ответы на интересующие вопросы. Место встречи — двор дома № 104.