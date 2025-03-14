Замглавы Лосино-Петровского провел встречу с жителями поселка Юность

В администрацию городского округа поступили жалобы на некачественную уборку в подъездах домов № 10 и № 11. Обращение было оперативно отработано — управляющая компания заменила уборщицу. Жители домов уже отметили, что качество содержания подъездов улучшилось.

Жители дома № 10 попросили перенести контейнерную площадку во двор дома № 11. Александр Столбов пообещал обсудить решение этого вопроса с профильными специалистами.

На встрече также были высказаны замечания к качеству содержания территории собственником нежилой постройки, прилегающей к дому. «С собственником свяжемся и проработаем вопрос», — сказал заместитель главы муниципалитета.

Александр Столбов поблагодарил жителей поселка Юность за неравнодушие и активную позицию.