Замглавы Чехова Алексей Родин проверил качество содержания дворов округа

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин осуществил плановый обход внутридворовых территорий, чтобы проконтролировать качество их содержания. В мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов Чехов Владимир Хоменков, а также сотрудники «Чеховского благоустройства».

Алексей Родин подчеркнул значимость таких выездов, отметив, что они позволяют получить полное представление о текущем состоянии дел в округах.

«Лишь видя все своими глазами, можно оценить масштабы предстоящих работ, зафиксировать все недостатки и определить направления, где требуется усиление», — отметил он.

В ходе обхода были выявлены несколько недочетов, которые можно устранить в кратчайшие сроки. Среди них: ремонт и покраска отдельных элементов, опиловка деревьев, ликвидация граффити, уборка мусора и приведение в порядок территорий. Все работы находятся под личным контролем заместителя главы, что гарантирует их качественное и своевременное выполнение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».