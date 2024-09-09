Зал борьбы в спортивном комплексе «Руслан» отремонтируют в Дубне к ноябрю

За два месяца зал борьбы в комплексе «Руслан» в Дубне планируют полностью обновить. Для бойцов уже закупили специальные ковры и спортивную форму.

Ремонт в зале уже стартовал. Рабочие снимают старое покрытие со стен. После их покрасят в светлые тона.

Также специалисты отремонтируют входную группу и обновят потолок. Все работы должны закончить до конца октября, чтобы спортсмены могли начать тренировки.

«Закупили борцовские ковры и спортивную форму. Постоянно находимся на связи, советуемся с тренером нашей спортивной школы, мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры РФ Николаем Малышевым», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что воспитанники секции регулярно показывают высокие результаты. А через месяц самбист Михаил Спориш в составе сборной России будет защищать честь страны на первенстве мира среди юниоров.

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