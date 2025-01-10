Закрытие фестиваля «Чудные елки» пройдет в Воскресенске 12 января

Торжественное закрытие новогоднего арт-фестиваля «Чудные елки» пройдет в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 12 января. Организаторы подготовили насыщенную и увлекательную программу.

Гостей встретят ходулисты в костюмах елок и джамперы в образе эльфов. В течение будет работать фотозона, раздача лотерейных билетов и аниматоры.

Посетители парки увидят работы участников конкурса «Чудные елки» и смогут купить сувениры на ярмарке. Для детей организуют катания на пони и работу бара-самовара «По-чайку!» с душистым чаем и баранками.

Артисты Дома культуры из деревни Чемодурово и «Истоки» подготовили для ребят игровую программу «Новогодние забавы у елки». Также жители и гости Воскресенска смогут поучаствовать в мастер-классах от сотрудников усадьбы Кривякино.

Добавит интриги розыгрыш подарков от спонсоров фестиваля.

Фольклорный театр «Вечерка» представит концертную программу с участием почетных гостей, в том числе главы городского округа Воскресенск. На сцене наградят участников конкурса.

Специалисты Культурно-досугового центра проведут игры «Озорные валенки», а также пригласят всех на мастер-класс по созданию снеговика.