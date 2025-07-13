Путин заявил о наплевательском отношении Запада к интересам России после распада СССР

После распада Советского Союза Запад пожелал достичь геополитических преимуществ над Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
У западных стран также осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России, добавил глава государства.
По его словам, идеология в появлении противоречий между Западом и Россией имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы.
Путин добавил, что другие страны будут считаться с Россией лишь в том случае, если она является суверенной державой, которая может отстаивать свое будущее.
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