Итоги работы за первое полугодие подвели в отделе МВД в Подольске
В управлении МВД России по городскому округу Подольск провели совещание по итогам первого полугодия. Сотрудники отчитались о том, что в муниципалитете снизилось количество краж, а раскрываемость преступлений на стадии дознания достигла 98%.
В совещании приняли участие глава округа Григорий Артамонов, прокурор Иван Денисов, заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области Алексей Сотник, председатель Подольского городского суда Андрей Юрченко, начальник 1-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской области Алексей Долинский.
«Мы с вами плодотворно взаимодействуем. Но очевидно, что есть те направления, которые требуют особого внимания. Сегодня уже много было сказано, но я бы хотел обратить внимание на работу со спецконтингентом», — сказал Григорий Артамонов.
Началось мероприятие с церемонии награждения сотрудников. Среди тех, кого отметили, — Ксения Медведева. На службе она уже четыре года.
«Очень приятно, что руководство по достоинству оценивает ту работу, которую мы выполняем здесь, так как уголовные дела — это трудоемкий процесс, требующий внимательности и особенных знаний», — добавила старший дознаватель Ксения Медведева.
Еще один сотрудник, кого наградили, — Георгий Савченко. Он продолжает династию правоохранителей.
«Для меня служба в полиции — это служение нашей Родине, Отечеству, городу, это продолжение моей семейной династии. Для меня это еще социальный посыл, что полиция — это служба заботы. Прежде всего, мы должны помогать людям», — сказал специалист по связям с общественностью Георгий Савченко.
После торжественной церемонии доложили об итогах. Общая раскрываемость преступлений достигла почти 85%, что значительно выше среднего по региону.
«Незарегистрированных обращений о происшествии не должно быть. Все, что у нас есть на сегодняшний день, нам позволяет двигаться в этом направлении», — уточнил начальник УМВД России в Подольске Александр Редькин.
Помимо этого, раскрываемость на стадии дознания достигла рекордных 98%, а количество краж чужого имущества снизилось на 17%, при этом их раскрываемость — одна из самых высоких в Подмосковье.