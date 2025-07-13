Итоги работы за первое полугодие подвели в отделе МВД в Подольске

В управлении МВД России по городскому округу Подольск провели совещание по итогам первого полугодия. Сотрудники отчитались о том, что в муниципалитете снизилось количество краж, а раскрываемость преступлений на стадии дознания достигла 98%.

В совещании приняли участие глава округа Григорий Артамонов, прокурор Иван Денисов, заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области Алексей Сотник, председатель Подольского городского суда Андрей Юрченко, начальник 1-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской области Алексей Долинский.

«Мы с вами плодотворно взаимодействуем. Но очевидно, что есть те направления, которые требуют особого внимания. Сегодня уже много было сказано, но я бы хотел обратить внимание на работу со спецконтингентом», — сказал Григорий Артамонов.

Началось мероприятие с церемонии награждения сотрудников. Среди тех, кого отметили, — Ксения Медведева. На службе она уже четыре года.

«Очень приятно, что руководство по достоинству оценивает ту работу, которую мы выполняем здесь, так как уголовные дела — это трудоемкий процесс, требующий внимательности и особенных знаний», — добавила старший дознаватель Ксения Медведева.