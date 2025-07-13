Говорили, что был пьяный. Житель Красноярского края погиб после прыжка в воду со скалы

Житель Норильска утонул в озере после прыжка со скалы

Житель Норильска прыгнул с горного ущелья Красные камни и утонул в ледяной воде из-за потери сознания. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Он сообщил, что отдыхал с близкими возле озера и услышал громкий хлопок, как будто в воду скинули камни.

«Подбежали посмотреть и увидели, что мужчина уже пошел на дно. На берегу находились еще двое, которые попытались оказать ему помощь», — отметил собеседник 360.ru.

Неравнодушные отдыхающие попытались прийти на помощь утопающему, но спасти его не удалось. Один мужчина, несмотря на ледяную воду, почти смог доплыть до пострадавшего, но сам с трудом выбрался на берег.

«Все, кто был рядом, говорили, что был пьяный, лично не могу этого подтвердить», — добавил очевидец.

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