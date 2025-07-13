Вторник окажется самым дождливым на предстоящей неделе в Москве

Тишковец: в Москве 15 июля может выпасть до половины месячной нормы осадков

Во вторник в Москве ожидается самый дождливый день на этой неделе. Вероятно, выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет „лить как из ведра“, а вернее, как из четырех ведер небесной воды — за сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы», — рассказал Тишковец.

Ночью в столице будет +17…+20, а днем столбики термометров покажут +22…+25 градусов.

В воскресенье в Москве пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура поднимется до +34 градусов.