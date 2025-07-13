Корова напала на работницу фермы в Омской области, женщина скончалась

В Омской области на 55-летнюю работницу фермы напала корова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Одна из коров причинила 55-летней работнице предприятия травмы груди и живота, от которых женщина скончалась», — сообщили в Следкоме.

По версии следствия, несчастный случай произошел из-за того, что должностные лица нарушили требования охраны труда. Женщина, которую допустили к работам с коровами, была сторожем.

Ранее молодой бык, гуляющий в сочинском ЖК «Министерские озера», набросился на местную жительницу. Животное паслось на закрытой территории жилого комплекса. Рядом с местом ЧП находится школа. Люди уверены, что разгуливающие без хозяина быки и коровы опасны.