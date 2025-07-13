Путин отметил важность суверенитета России и способности отстаивать свое будущее

Другие страны будут считаться с Россией только в том случае, если она является суверенной державой, которая может отстаивать свое будущее. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.

Глава государства добавил, что на Западе после распада СССР продемонстрировали наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России и стали «жить по правилам, которые придумали сами для себя». По его словам, все это было завязано на желании достичь каких-то геополитических преимуществ.

«На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что в основе противоречий между СССР и Западом лежала не идеология, а геополитические интересы. Европейские страны решили не принимать Россию «в цивилизованный мир» и не налаживать с ней партнерские связи, объяснил президент. Вместо этого они задумали выкраивать что-то для себя в ущерб российских интересов.