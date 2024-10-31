Заявки на участие в правозащитном конкурсе в Подмосковье примут до 1 ноября

В Подмосковье проходит конкурс в СМИ на лучшее освещение правозащитной деятельности «Слово в защиту». Подать заявку на участие можно до 1 ноября.

Конкурс организовали по инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской. Она отметила, что журналисты, которые освещают события на правозащитную тему могут принять в нем участие.

«Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей, тем самым способствуя их решению, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», — сказала Фаевская.

Конкурс включает в себя три номинации: «Правовое просвещение» — материалы о правозащитной деятельности, «Профессия — правозащитник» — журналистские расследования, посвященные нарушению прав и свобод граждан, и «Лучший правовой блог» — материалы об актуальных изменениях законодательства и о мерах государственной поддержки.

К творческому соревнованию допускаются работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года.