Выборы в Совет депутатов Воскресенска пройдут 8 сентября

На внеочередном заседании представители партии «Единая Россия» решили провести выборы в Совет депутатов округа 8 сентября. Планируется, что они продлятся два дня.

Чтобы максимальное количество избирателей могли проголосовать, председатели партии предлагают провести выборы в течение двух дней подряд. Предложение об этом они направят в Избирательную комиссию Московской области.

«Это важнейшее общественно-политическое событие в жизни нашего округа. В этом году впервые выборы будут проходить по многомандатной системе. 25 депутатов будут выбраны по пяти пятимандатным избирательным округам. То есть каждый избиратель сможет отдать свой голос как минимум одному кандидату по своему округу, как максимум — поставить галочку напротив пяти фамилий из списка», — прокомментировал глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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